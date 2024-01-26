鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至8.49元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.38元上修至8.49元，其中最高估值9.25元，最低估值6.58元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|9.25(9.25)
|15.81
|21.76
|最低值
|6.58(6.58)
|10.88
|15.88
|平均值
|8.35(8.34)
|14.2
|18.28
|中位數
|8.49(8.38)
|14.39
|16.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|136,703,810
|191,528,750
|238,475,430
|最低值
|116,537,000
|142,072,000
|169,021,000
|平均值
|131,814,210
|173,216,530
|211,965,520
|中位數
|132,202,000
|179,324,000
|214,772,600
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.29
|21.01
|6.88
|3.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
|61,781,254
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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