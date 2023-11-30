鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為222.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.42元上修至5.42元，其中最高估值6元，最低估值4.95元，預估目標價為222.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6
|9.02
|10.17
|最低值
|4.95
|6.35
|7.53
|平均值
|5.42
|7.75
|8.88
|中位數
|5.42
|7.5
|8.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|89,213,000
|109,165,000
|117,748,000
|最低值
|82,951,720
|90,483,870
|95,805,310
|平均值
|86,644,870
|99,031,580
|107,618,750
|中位數
|86,699,000
|98,765,000
|107,951,540
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。