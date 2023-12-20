高爾夫球桿身製造商啟坤明年1/4終止興櫃交易

興櫃掛牌高爾夫球桿身製造及銷售大廠啟坤科技 (6731-TW)，擬依 SPAC 模式於整合後至美國 NASDAQ 交易所掛牌上市，因此一目的，啟坤董事會並決議自興櫃撤下並取消在台的公開發行，公司今 (20) 日公告 2024 年 1 月 4 日終止在興櫃交易

啟坤將於 2024 年 2 月 6 日召開股東臨時討論撤銷股票公開發行案。

啟坤指出，公司發展 KBS 自有品牌後，綜合生產商及品牌商之優勢，公司逐漸擴大美國市場市占率。KBS 品牌緣起及銷售主要於美國地區，至海外上市有利於提升公司品牌策略的經營效益及長遠國際化佈局。

啟坤並指出，為配合赴美國 NASDAQ 交易所上市案重組及交易安排，啟坤擬終止股票於興櫃一般板股票櫃檯買賣，經股東會決議通過後向金管會申請有價證券停止公開發行，並將依相關法令及主管機關之實際作業允許，並配合海外上市。

啟坤是在 2019 年 4 月登錄興櫃交易至今， 2023 年上半年因營收規模縮小導致虧損，上半年營收 3.86 億元，毛利率 50.32%，年減 1.21 個百分點，稅後虧損 2732 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.65 元。

啟坤今天在興櫃的最後成交價格是 24 元。