懷揣一夜暴富夢想 中國人遠赴杜拜淘金 結果當上詐騙公司組長

「我在網上被騙了（人民幣，下同）580 萬元。」2022 年 2 月，南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發區派出所報案。

周某是一位離異「寶媽」，沒工作，一直在家帶孩子。2022 年 2 月，她將離婚時分得的一套房產賣掉，還清貸款，並把餘下的 500 多萬元存入銀行。

沒不久，她在一個網路平台上看到一條兼職訊息，說是關注一些微信公號，就能拿到佣金。她感覺事情簡單、沒風險，就留下了姓名、電話。第二天，她就被拉進一個微信群，從此一步步落入騙子圈套，最終被騙了 580 萬元。

跨境電詐案

據《新華社》報導，警方偵查發現，這個詐騙集團藏身在杜拜，詐騙手法為典型的「刷單」詐騙，即詐騙集團先給一些簡單任務，並予以佣金，繼而誘導受害者下載 App，要求受害者先墊錢刷單，然後以操作失誤、資金凍結等理由騙取錢財。

江寧經濟技術開發區人民檢察院副檢察長成華表示，警方偵查發現，2021 年 9 月至 2022 年 6 月期間，共有 189 名被害人被詐騙資金 2,700 餘萬元。

「這些被害人大多是 40 歲左右、無業或工作不穩定的女性，本想通過兼職賺錢，結果落入騙局。」成華說。

這一詐騙集團的部分成員在護照期滿後歸國，南京市公安局江寧分局於 2022 年 8 月集中抓捕，16 名犯罪嫌疑人被抓獲，並交由檢察機關提起公訴。

走上詐騙不歸路

黃某、許某、代某等三名被告的出國路子驚人相似，都是 20 多歲的年輕人，學歷不高，出國前都沒有工作。

代某來自山東，想和朋友去杜拜開燒烤店；許某是湖南人，想去杜拜打工；黃某則是在一個求職網站上被高薪誘惑，說是招聘打字員，月薪 8,000 元至 10,000 元。

三人都是在他人安排下先坐車到深圳，再從深圳或香港飛杜拜，一路食宿、路費均有人代付。帶他們出去的是老鄉、同學、網友等。

出國前，網路上杜拜繁華的城市景象，讓他們充滿無限遐想。然而，到了目的地，他們卻被收走護照，被拉到遠離城市的一處「工業園區」，有 20 來棟 10 多層到 20 多層的高樓，每層樓上有多家公司，大都是詐騙公司。

園區裡有飯館、KTV 等設施。三人均表示，他們有機會逃走，但護照被沒收了，且他們離開需要賠機票、食宿等費用，否則被抓回來可能挨揍。最後他們都選擇留下來詐騙。

黃某、代某都是直接被送進詐騙公司，黃某還當上詐騙公司的組長。代某在詐騙時「磨洋工」，被詐騙公司發現，在一頓毒打後，被「開除」回國。許某先被送往賭博公司，後被「轉賣」給詐騙公司——他正是詐騙南京「寶媽」周某的操盤手。

「如果妄圖偷偷跑路，公司會發懸賞公告，就會有『賞金獵人』去抓，抓到就會被打，被關小黑屋。」許某說，他回國前也繳了賠付款。

這些詐騙分子在杜拜待了幾個月至一年多不等，除少數人被公司「開除」外，多數人在護照到期後「辭職」回國，被警方抓獲。

詐騙集團組織嚴密

辦案檢察官表示，被告人所說的「工業園區」實為「詐騙園區」。詐騙集團內部組織嚴密，每一筆詐騙款，都要按照對應比例層層分贓。

黃某、許某說，詐騙公司在 2021 年成立，上層有一名幕後老闆，即實際控制人；還有三名股東、一名具體負責人。這些幕後老闆和股東大都是中國人。

公司下設微信部、資源部、財務部、包手組、拉手團隊、第三方 App 等。處於最底層的一線詐騙人員分為三個組，組內人員兩兩搭配，一名「導師」，一名「炒群」。

「詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群後，大概 50 個人就有 2 個人上當受騙。」黃某說，「一個微信群 50 個人，其中 40 個客戶，10 個『炒群』。受害者很多沒有什麼工作，『炒群』就和他們聊家常，和受害者打成一片，然後把他們一步一步套進去。」