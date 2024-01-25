中國央行：要做好經營性物業貸款管理 滿足建商合理融資需求

中國人民銀行（央行）與金融監管總局在周三（24 日）晚間發布《關於做好經營性物業貸款管理的通知》（以下簡稱「通知」），表示要做好經營性物業貸款管理，滿足建商合理融資需求。

據《上海證券報》報導，中國央行總裁潘功勝在周三下午已經預告，央行與金融監管總局聯手，將提出完善經營性物業貸款的政策，支持優質建商盤活存量資產，擴大資金使用範圍，改善流動性。

具體來看，通知細化了商業銀行經營性物業貸款業務管理口徑、期限、額度、用途等要求，明確 2024 年底前，對規範經營、發展前景良好的建商，全國性商業銀行在風險可控、商業可持續基礎上，除發放經營性物業貸款用於與物業本身相關的經營性資金需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等外，還可發放經營性物業貸款，用於償還建商及其集團控股公司（含併表子公司）存量房地產領域的相關貸款和公開市場債券。

業界人士認為，這項政策有望為持有經營性物業的建商帶來利多，以經營性物業作為增信工具，一方面有助於建商盤活存量資產，降低銀行風險；另一方面可增加建商的流動性，提振市場信心。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，這項政策是為了支持優質合規建商，透過盤活以經營性物業為代表的存量資產，改善流動性，增加資金融通渠道，擴大資金使用範圍、提升資金使用效率，從而促進房地產市場平穩健康發展。

「這一政策的提出對儘快恢復房地產業平穩健康發展會有幫助。」一名建商高層表示，以往經營性物業貸款資金用途比較有限，新政策可支持企業盤活存量資產，擴大資金使用範圍。

該建商高層說，現在部分建商能夠自由支配的資金比較有限，如果這部分融資成本較低，用途又比較靈活，確實對建商有幫助，不過這還要看政策的具體細則及落實情況。

通知顯示，下一步，央行與金融監管總局將指導商業銀行抓緊落實《通知》要求，依法合規展開經營性物業貸款業務，一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求。

中原地產首席分析師張大偉認為，近期當局提出的政策不少，後續要形成政策效果，關鍵還是在於金融機構的動員與落實。張大偉建議金融機構儘快提出配套措施，落實金融支持房地產的「三支箭」。