〈財報〉面臨有線電視業者競爭 AT&T今年獲利財測低於預期

AT&T (T-US) 周三 (24 日) 預測全年獲利低於市場預期，因該電信商面臨有線電視業者的激烈競爭，並降低部分陳舊設備的價值，導致其股價在周三盤前交易下跌近 3%。

近幾個月來，各家電信業者面臨來自 Charter Communications (CHTR-US) 等有線電視業者的壓力，這些業者憑藉具有競爭力的網路和定價蠶食其市占率。

根據 LSEG 的數據，AT&T 預計 2024 年調整後獲利將在每股 2.15 至 2.25 美元之間，低於預期的 2.46 美元。

該財測包括對向諾基亞採購的設備進行減記，因為諾基亞改用新的成本削減技術 ORAN（開放式無線存取網路）。

AT&T 去年 12 月選擇易立信的 ORAN 建造電信網絡，到 2026 年底時將遍及其全美 70% 的無線流量。

AT&T 的獲利財測與 Verizon (VZ-US) 周二 (23 日) 優於市場預期的財報形成鮮明對比。

然而，由於 AT&T 在假期期間推出強勁的促銷活動，上季新增無線用戶數量超出預期。

由於擔心經濟不確定性而導致購買量下降，黑色星期五折扣和 iPhone 新系列的推出有助推動本季的手機升級。

Visible Alpha 的數據顯示，第 4 季每月淨付費無線電話用戶增加 52.6 萬名，高於預期的 49 萬 5830 名。

AT&T 預計全年自由現金流在 170 至 180 億美元之間。中值高於 172.5 億美元的預期。