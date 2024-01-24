調查：7成民眾規劃年終獎金再投資 中信銀推美元定存最高年息6%

農曆新年將至，也是民眾每年最期待的年終獎金發放之際，中信銀行今 (24) 日公布「2024 新春理財趨勢調查」，結果顯示，超過 7 成受訪者今 (2024) 年最重要的理財目標為投資、資產增值，再者為退休規劃、旅遊，顯見對大眾而言，理財規劃與日常花費同等重要。中信銀提供民眾多元投資理財工具，其中美元定存專案 3 個月及 6 個月年息最高享 6%。

中信銀針對財富管理客戶進行網路調查，結果顯示，14% 受訪者預估年終獎金較去年成長，44% 受訪者認為年終獎金維持以往水平。

對於年終獎金的運用，38% 受訪者首重部份獎金投入理財規劃，其餘進行消費，24% 受訪者預計全數投入理財規劃以達成理財目標，由此觀察出民眾理財意識漸增，也呼應本次 76% 的受訪者將財富累積列為理財規劃第一順位的調查結果。

此外，近年物價及房價飆漲對 35 歲以下受訪者於買車、買房等目標準備影響最深，該族群在結婚步入家庭及生育計畫比例又高於其他年齡，顯示青壯年族群面臨通貨膨脹、身處事業起步階段，婚姻、生子皆可能受到影響，建議及早準備，並擬定短、中、長期計畫，定期投資分散風險以控制波動。

中信銀觀察，旅遊成為受訪者今年最重要的理財三大目標之一，且平均分配於各年齡層，推斷因前幾年受 COVID-19 疫情影響，普遍民眾對國外旅遊需求漸增。此外，隨著孩子漸長至大學以上階段，近六成家長將關注轉向「退休規劃」，提醒民眾除定期檢視退休進度，也應隨著年紀逐步調整風險性資產比重，避免退休金價值波動過大，降低退休生活品質。

中信銀建議，可透過「全方位家庭理財健診」試算人生各階段理財目標及缺口，紀律準備，達成目標；更可使用優利定存、線上申購定期定額基金進行資產配置，例如即日起至今年 2 月 29 日止推出的「美澳新錢優利超利 high」，專案期間內以美元新資金承作，3 個月及 6 個月年息最高 6%，限臨櫃辦理，美元總額度以 6 億元為上限，澳幣則無額度上限。

中信銀日前推出的「買基金免費用，終身 0 負擔」，鼓勵民眾透過線上定期 (不) 定額投資基金或智主投，該筆即享終身申購手續費 0 元及信託管理費 0 元優惠，養成理財規劃習慣，累積財富。

龍年即將來臨，中信銀以「豐盈富足」為主題，發行限定年曆及發財金、發財水與客戶共享福氣，預計將於新春第一天開門營業日（2 月 15 日）餽贈來行的財富管理客戶，全台限量 88888 份，數量有限、送完為止。