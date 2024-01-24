中國房地產市場深度調整兩年多 建商投資信心仍待改善

中國國家統計局近期發布的 2023 年全國房地產市場基本情況顯示，2023 年行業規模繼續下滑。

去年 1~12 月，商品房銷售面積和銷售額、房地產開發投資、建商到位資金等指標累計降幅較 1~11 月繼續擴大，其中商品房銷售面積寫下 2012 年以來新低，銷售額是 2016 年以來新低。

多家機構統計和報告顯示，去年中國房地產市場繼續承壓，整體仍處於低點調整階段。

據《中國企業家》報導，多位業界人士表示，受制於多重因素，購買者信心和預期修復尚需時日，企業銷售去化及回款仍面臨較大壓力。

自 2021 年下半年以來，房地產市場已經深度調整兩年多時間。如今建商告別「高負債、高槓桿、高周轉」舊模式，加速發展新模式。

《中國企業家》指出，越來越多建商不再增加年度銷售目標，追求規模化發展，轉而主動管控銷售規模，積極探索轉型新方向，追求更加平穩的發展路徑。

「保交屋」仍是所有建商的第一要務。

58 安居客研究院院長張波表示，當下「保交屋」更重視「可交屋」，不少建案交屋後出現一些集中性矛盾。他建議，下一步政府可在交屋品質層面有更多政策指導。

張波也認為，保障性住宅是房地產發展新階段中非常重要的組成部分，這也象徵中國將建立政府保障基本需求、商品房滿足改善住宅需求、租購並舉的「雙軌制」居住體系。

「未來保障房和商品房會嚴格進行劃分，保障房只在體系內進行流轉，尤其是配售型保障性住宅，實施封閉管理，個人不得私下交易或者上市流通。總體來看，有利於緩解各類大中城市住宅矛盾。」張波說。

2024 年是超大特大城市「城中村」改造啟動年。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，「城中村」改造對住宅需求的實際拉動可能有限，但「城中村」對預期的影響至關重要。

展望 2024 年，陳文靜表示，短期內新屋市場仍有一定調整壓力。隨著央行重啟抵押補充貸款（PSL）、廣州首張房票落地等，中國正在加速落實「三大工程」配套政策，預料將給 2024 年房地產開發投資帶來一定支撐，但銷售市場修復緩慢，全國房地產開發投資下行態勢恐難改。