廣東GDP首度突破人民幣13兆 經濟總量連續第35年中國第一

隨著中國各地召開「兩會」，2023 年經濟數據也密集出爐，目前中國已經有 21 個省區市公布去年國內生產毛額（GDP），其中廣東 GDP 跨越人民幣（下同）13 兆元關卡，成為中國第一個經濟總量突破 13 兆元的省份。

據《中國經濟網》報導，廣東省十四屆人大二次會議發布的消息顯示，廣東省 2023 年 GDP 達 13.57 兆元，成長 4.8%，是全中國首個突破 13 兆元大關的省份，經濟總量也連續第 35 年中國第一。

今年廣東經濟社會發展的主要預期目標是經濟總量增長 5%，這項目標也意味著 2024 年廣東省 GDP 的規模將超過 14 兆元。

中國已經公布 2023 年全年經濟數據的省份中，多個省份 GDP 邁上新台階。除了廣東實現新突破以外，山東、浙江、四川、湖南年度 GDP 分別首次突破 9 兆元、8 兆元、6 兆元、5 兆元，重慶、遼寧年度 GDP 也邁入「3 兆元俱樂部」。

「這些地區產業布局較為完善，經濟發展勢頭良好，具有較好的市場前景和發展潛力。在新一輪的經濟發展中，上述地區注重創新驅動、轉型升級和人才引進，加快推進高品質發展。」南開大學金融發展研究院院長田利輝表示。

此外，今年的廣東省政府工作報告顯示，2023 年廣東地方一般公共預算收入達 1.39 兆元，增長 4.3%。這項收入規模在 31 個省份中位居首位，廣東自 1991 年以來已經連續 33 年摘冠。