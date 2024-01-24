黃仁勳再度來台，颳起那些AI股的旋風?!

黃仁勳每次來台都是在固樁，每次來也都會激起 AI 股的浪花，這次來台週一川湖漲停板 1100 創新天價，緯穎漲停板 2185 也創天價，股王世芯最高 3870 也刷新高。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，根據他的經驗，當高價族群大漲時，就是多頭行情來臨的明確訊號，並且行情是從美國一路延燒過來，輝達、AMD 在台積電法說之前就領先創高，法說完微軟、股歌、META、博通、DELL、美超微、ARM、MARVELL 全面噴新高，這是全球 AI 指標股全面性的噴出，絕對不是短線行情，AI 派對已經開始，只差在你有沒有參與其中。

這次台積電預告 AI 未來每年都成長 50%，等於每兩年就翻超過一倍，而當年 PC 產業奔馳 10 年造就華碩、廣達等股王，智慧型手機也蓬勃成成長十年，宏達電、大立光都成為當時股王，蘋果也一路攀上全球市值冠軍。

大華國際投顧鄭瑞宗說明，大家要發揮想像力，每年成長 50%，十年後的 AI 規模要成長 57 倍，會造就多少股王，創造多少財富，我們不是黃仁勳或林百里，但我們至少要懂得買相關的股票，才不會在 AI 長達十年的派對中掉隊。

而台積電、IP 股、AI 股彼此密切關聯，都是 2024 年台股的主 KEY，市場資金會一直環繞在這邊，錢在哪裡行情就在哪裡。

鄭瑞宗指出，去年 6 月他是第一個推薦買進 AI 股，那時技嘉、緯創、光寶科、廣達、緯穎、營邦、勤誠、奇鋐檔檔大漲，那波叫做 AI 初升段，現在才開始進入 AI 主升段，未來高價 AI 股將會越來越高，如同智慧型手機時代推升了大立光成為 6000 元的股王，市占、毛利率與 EPS 爆發力最雷同的當屬川湖，AI 伺服器滑軌市佔率高達 50%，毛利率介於 58~60%，今年 EPS 有機會 45~50 元，若兩年後 EPS 跳上 100 元，股價就有數倍波段的空間，相比緯穎毛利率 9.5%，鄭瑞宗更看好川湖的長線空間，未來高價 AI 股世芯、創意、川湖、緯穎等都將越來越貴。

而 ASIC 產業很多新需求也來自於 AI，訂單並將大量外溢到二線廠，金麗科、巨有科、安國以及剛加入 IP 領域的神盾都大有可為，就像疫情時期聯電漲 7 倍、天鈺漲 20 倍、敦泰漲 10 倍皆遠高於台積電、聯詠的漲幅，今年是二線 ASIC 大鳴大放的一年。

AI 零組件的訂單也將開始外溢到二線廠，振發成功成為 AI 伺服器系統大廠機殼的第二供應商，今年獲利將從 0.5 元成長到 5~7 元，股價僅 40 元空間非常大，當初營邦也是從 50 一路漲到 642，今年飆股換人當，龍頭股仍將隨 AI 趨勢向上，二線 AI 股更會有驚喜的表現。

鄭瑞宗強調，三月 AI 最新產品 AI PIN 要上市，被譽為劃時代新產品，市場永遠喜新厭舊，新產品往往帶來新話題，股價也最容易飆漲，音訊 IC 廠驊訊週二放量突破 2 個月整理平台鎖漲停，看來已經蓄勢待。

10 年 AI 大行情派對已經開始，大家都不應該缺席這次的盛宴，想知道更多鄭瑞宗老師的看法，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，每天都會有最新分析喔。

黃仁勳再度來台！這次颳起哪些 AI 股新旋風?

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168

採訪來源：大華國際投顧分析師鄭瑞宗

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險