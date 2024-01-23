上週五美股道瓊工業指數、S&P500 指數、費城半導體指數，同步創下歷史新高，台股雖尚未創下歷史新高，然而在上週台積電法說會釋出利多後，大盤指數快速補漲、距離 2022 年初的歷史高點 18,619.61 點，已經不遠。

不少投資人經歷過 2022 年股市大跌、2023 年在來回震盪中煎熬，耐性已經漸漸被磨光，趁最近股市上漲想要尋求解套。然而，大華投顧阮蕙慈分析師提醒，2024 年台股是飛龍在天的多頭年，今年沒做這件事就虧大了，也就是：「去掉空頭思考」！

華爾街諺語：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」

現在是「半信半疑中成長」的階段。通常股市從底部開始回升的過程，一開始成交量都不大，因為猶疑的人多。以目前的成交量來看，距離「在充滿希望中毀滅」還有不小的一段行情可以續漲。

通常這樣的類股輪流擔綱主流、輪流上漲的態勢，會持續到最後「所有類股齊漲」，成交值就會爆出大量。例如 2023 年 7 月 18 日、7 月 31 日所形成的短期 M 頭，就分別出現 4,892 億元、4,838 億元大量。

加權指數日線圖 (圖: 阮蕙慈提供)

目前指數已經突破 2023 年 7 月份高點，按照對應的成交量推估後續這一波多頭的高點大量必然會超過 5,000 億元。短期內要看到這個大量還不容易，近期大盤成交值 3,000 億元至 4,200 億元之間，只能靠類股輪動前進（因為整體資金仍相對有限），不會所有股票齊漲，而是 IC 設計及 IP 等領頭羊股價領先向上突破，率先預告整個科技產業今年的榮景。

阮蕙慈分析師指出，2024 年企業財報進入盈餘成長的週期，不要再停留在 2023 年衰退的刻板印象、停留在空頭思考，那是「看著後照鏡在開車」。AI 將是 2024 年全年度的投資主軸，包含 AIPC、AI 手機、車用 AI、物聯網 AI.... 尤其高毛利、進入門檻也高的公司獲利空間最大。台灣堪稱 AI 的軍火庫，是全世界所有 AI 相關應用的供應鏈中心，我們身處台灣，更不能錯失這難得的機會！

上週台股跌破季均線，有些悲觀者喊說「破線」要形成「M 頭」；外資單日大賣超 782 億元（史上第三大賣超金額）就說「外資倒貨」要落跑了；也有人擔心廠商去年第四季匯損很大（新台幣大幅升值所導致）.. 諸多擔憂都還是以空頭思考為主，驗證了目前市場仍是偏謹慎保守的，也就是「行情在半信半疑中成長」階段而已。

阮蕙慈分析師提醒投資人，一定要認清目前全球企業已經進入盈餘成長的週期，近期的突破只是預告了 2024 年的大行情，一定要調整投資邏輯，「去掉空頭思考」，今年沒做這件事就虧大了！

今年投資台股，沒做這件事就虧大了

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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