【籌碼週報】看好半導體檢測、生技保健食品？投信買超7檔個股一次看

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.1.15-1.19)

上週投信買超 7 檔，4 檔為電子股、3 檔為生技。連續三週買超之標的為旺矽，顯示 IP 與探針卡為投信持續看好之族群。

買超之產業族群性，有些許改變，主要以半導體檢測設備 (弘塑、旺矽、欣銓) 此部份都是看好先進製程對於設備與檢測相關的需求將明確成長、生技保健食品相關(美時、台耀、大江)。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，旺矽於 1/4 挑出，後面投信仍持續買超，累積價差已達 17.7%。本次所挑選出來的台耀、美時、大江，分別均為 1 月上旬陸續選出，目前仍處於震盪整理期，未來若法人持續進駐，有機會優於大盤表現，建議可持續留意。

短線因 AI 與台積電展望優於預期，帶動大盤快速回升至 17900 點，但後續將有春節長假的觀望氣氛，整體盤整仍以箱型震盪為主，投資人可從法人籌碼中挑選法人偏好且具備族群性之個股，以逢低承接操作，法人預估 3~4 月台股仍有高點可期待。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

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