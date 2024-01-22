智慧局分析全球風力發電機技術 助國內風力發電業者掌握趨勢

經濟部智慧局分析全球風力發電機葉片與鑄件製造技術，並完成分析兩份專利報告，希望協助國內風力發電相關業者掌握全球專利技術發展趨勢，提升自主研發能力，促進離岸風機供應鏈國產化。

智慧局指出，在離岸風電的產業鏈中，風力發電機葉片是擷取風能的關鍵零組件，葉片的結構外型、製造過程以及材料，技術門檻都相當高。此外，隨著風機的大型化，風機鑄件製造時的模具結構、散熱方法及球化結晶過程，也需要高度技術的支持。

智慧局蒐集全球 2013 年至 2022 年風力發電機葉片相關的專利技術，根據統計結果顯示，中國、美國與歐洲的專利公開、公告件數位居前三名，其中中國的專利件數遠遠超過其他國家，且中國多以本土研發申請為主。智慧局針對「葉片結構」、「葉片製程」以及「葉片化合物」三個核心技術進行分析。

在葉片結構技術主題中，防雷技術及除冰技術的專利件數較多，葉片製程技術主題中，以板材技術與層疊技術專利件數較多，這兩個技術主題申請人為通用電氣公司。在葉片化合物技術主題中，則以高分子化合物技術專利件數最多，第一大申請人為東麗公司。

智慧局觀察，台灣在風力發電機的葉片技術專利申請量相對少，建議可以參酌中國、美國與歐洲的專利技術，進行相關開發。

至於風機鑄件製造方面，同樣蒐集全球 2013 年至 2022 年數據，中國的專利件數也位居第一名。這部分智慧局則聚焦分析「砂箱合模」、「鑄件散熱」以及「防止球化衰退」三大核心技術。

在砂箱合模技術主題中，以夾緊構造技術的專利件數最多；在鑄件散熱技術主題中，以水冷技術的專利件數最多；在防止球化衰退技術主題中，以球化劑放置技術的專利件數最多。 智慧局表示，在風機鑄件製造方面的專利件數多來自中國，建議可參考中國的專利技術，進行相關技術的研究開發。