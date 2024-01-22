Google華裔工程師涉嫌毆妻致死 面臨謀殺重罪

美國加州聖塔克拉拉郡警方上周五（19 日）宣布，27 歲男子陳某（Liren Chen）已於上周二在家中被捕，被指控涉嫌把妻子于某（Xuanyi Yu）毆打致死，面臨謀殺罪名。

檢方已對陳某初步提起重罪指控，但由於其目前正在醫院接受治療，聆訊推遲至 1 月 24 日。據《舊金山標準報》報導，Google(GOOG-US) 已證實夫妻兩人均為該公司員工。

聖塔克拉拉郡地方檢察官辦公室官網上周五表示，1 月 16 日上午 11 時左右，警官接到一名自稱是陳某熟人的報警電話，後者對這對夫婦的安危感到擔憂。

警方到達現場後，這名熟人對警察表示，陳某拒接電話，也不願開門。他可以透過窗戶看到陳某在家，但對方「一動不動地跪在地上，雙手舉在空中，眼神呆滯」。

警方隨即破門而入逮捕陳某，並在他所處位置後方的臥室裡發現受害人，其妻子已經倒地身亡，頭部有嚴重鈍器傷。陳某的右手腫得很厲害，且發紫，他的衣服、腿部、手臂及手都有血跡，手臂上還有抓痕。

法庭紀錄顯示，房間的地板、牆壁及門上都有血跡。當被問到他的手是如何受傷時，陳某對急救人員說：「我打了老婆」，並表示這起殺妻案發生在前一天。

地方檢察官證實，陳某因涉嫌殺害妻子，面臨謀殺重罪罪名，如果罪名成立，將終身監禁，不得假釋。

地方檢察官辦公室表示：「我們將每天把最新消息傳回法庭，直到陳先生能夠親自出庭接受傳訊為止。」

地方檢察官 Jeff Rosen 稱本案是家暴致死案件，並表示近來家暴報警有所增加，他呼籲家暴受害者在有需要的時候應尋求執法機關幫助。