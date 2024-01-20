『台積電法說』竟然明示『這個產業』將會『大爆發』！

美國 FED 官員都在公開場合表示，『通膨』還未達目標，並不急著降息，澆熄市場對『降息』的期待，美國十年期公債殖利率升值 4.15％附近，導致道瓊指數持續震盪，然而美國初領失業救濟金的人數減少，代表美國經濟依舊穩定成長，尤其 AI 應用越來越廣泛，各大科技大廠傾全力開發 AI，Meta 執行長祖克柏週四 (18 日) 宣布，Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片，GPU 需求大增帶動輝達、AMD 股價持續再創歷史新高，科技類股普遍走高，那斯達克、費半指數輪流大漲，AI 蓬勃發展，美股多頭格局不變，科技類股還是主流。

總統大選結果執政黨繼續執政，外資擔心兩岸會有戰爭風險，周三大賣 782 億，創下史上第三大單日賣超，而台積電法說會展望亮眼，再度吸引外資大量回補，周五買超 801 億，反觀，中國股市卻不斷再創新高，顯示在美中科技戰下，外資都逐漸撤離中國市場，資金回流台灣的趨勢不變，而美國多頭格局沒有改變，台股不可能走空，從技術面觀察，台股跌破 17500 點後，能在 3 天內立刻拉回，17500 點支撐力道強勁，農曆年前，台股仍有機會挑戰萬八關卡，多頭行情不變，建議投資朋友要不偏不倚，堅持看多！

全球科技大廠微軟、META、亞馬遜、蘋果等，傾全力發展 AI 相關的晶片，主要的代工都交給台積電 (2330-TW)，台積電股價跳空突破 570 後，持續在 570-590 整理將近三個月，受惠於台積電法說會利多，將吸引主要資金轉入台積電，帶動股價跳空向上再創新高，台積電(2330-TW) 龍抬頭，除了台積電外，台積電法說會也公開表示，主要成長動能來自於 AI，領軍 AI 類股全面向上，下周 A 相關的股票還可以留意川湖(2059-TW)、零壹(3029-TW)、迎廣(6117-TW)

台積電 (2330-TW)

台積電法說會 (1/18) 公佈去年第四季每股盈餘 9.21 元，超乎市場預期，毛利率 53％，優於預期的 51％，今年將持續受惠於 AI、HPC 帶動下，全年美元營收可望成漲超過 20％，7 奈米以上先進製程占營收比高達 67％，2 奈米預計 2025 年量產，未來營運將持續成長，股價在 570-590 震盪將近 3 個月，籌碼整理即將完畢，KD 指標出現黃金交叉，股價突破 600，下周有望持續向上，挑戰 650 元整數關卡。

川湖 (2059-TW)

兩大產品分別為伺服器導軌（約占營收比重七成），以及高級廚具滑軌（約三成），AI GPU 為主的新科技潮流已經開始繁衍生枝，AI 產業勢不可擋，將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展，川湖在全球 AI 導軌的市佔率將超越 5 成以上，高階產品越來越多，截至 Q3 為止 AI 約佔營收 9%，未來將出現倍數的成長，12 月營收 6.9 億，再創去年新高，股價在 880-900 震盪將近三個月，形成頭肩底的右肩，根據頭肩底的理論型態，這波理論目標上看 1200 元，後續值得持續留意。

零壹 (3029-TW)

資訊服務業廠商，主要業務為網路軟體. 硬體產品之代理製造及開發，產品分類涵蓋 1. 網路暨資訊安全、2. IT 基礎架構、 3. 雲平台與應用，微軟財報優於預期，未來持續看好 chatGPT 發展，將擴大資本資出帶動伺服器、網路設備需求提高，零壹可望持續受惠，H1 每股盈餘 2.15 元，預估全年獲利可達 4 元以上，本益比 13 倍，殖利率高達 5.7％，近期股價爆量持續再創歷史新高，短線站穩 70 元後，將持續挑戰新高。

迎廣 (6117-TW)

機殼、電源供應器、伺服器、散熱與電競周邊等生產廠商，受惠於 AI 伺服器需求大幅成長，目前伺服器出貨正向，持續朝一條龍服務進展，毛利率也有望持續提升，去年 AI 業務營收比重僅個位數，今年將提升到雙位數，整體伺服器產品營收占比將達到 50%，去年 12 月營收 2.2 億，年增 35％，股價在 75-82 間區間震盪，將近一個月，KD 指標落底出現黃金交叉，短線如果突破區間高點 82 元，則有機會持續向上挑戰新高。

1/6 專欄介紹 2024 年三大主流類股 AI、能源類股，截至今天為止勝率高達 90％以上，其中本周轉強的雲豹能源 (6869-TW) 大漲將近 20％，其餘世紀鋼 (9958-TW)、巨有(8227-TW) 漲幅超過 20％，股王世芯 (3661-TW) 漲幅也有將近 10％，廣達本周五也一度大漲 8％，12/3 專欄介紹的緯創(3231-TW)，本周五也漲停鎖死，AI、能源類股果然就是主流。

錯過 2024 年三大主流股，盤面上除了 AI 類股外，面板類股群創 (3481-TW) 也持續向上挑戰新高，面板相關類股，還有一檔在底部震盪將近六個月，本周剛剛爆量發動，準備從底部出發，開啟新一波多頭走勢，想知道這檔『面板之光』，直接點擊下方 LINE 連結，或新增好友搜尋關鍵字＠gd1788，加入 LINE 後，回覆：面板 168，即可免費獲得！

-------------------------------------------------------

➤鼎極操盤手 何基鼎 LINE 粉絲團

https://lin.ee/QhS4Cfk

➤鼎極操盤手 何基鼎 YOUTUBE 影音頻道

https://reurl.cc/mqzQ9G

文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險