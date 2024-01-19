客製化小型臺期及美國費半期指取得美國CFTC許可 獲准在美交易

臺灣期貨交易所 (期交所) 客製化小型臺指期貨及美國費城半導體期貨，1 月 18 日獲美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 核發交易許可 (Commission Certification)，美國投資人得交易該等商品。

客製化小型臺指期貨 1 月 22 日上市，交易人可運用客製化契約因應重大國際政經事件，選擇對應到期日之客製化契約進行交易或避險。例如市場預期美國聯準會 (Fed) 臺灣時間 3 月 21 日將降息，市場趨勢可能產生變化，可預先透過期貨商向期交所申請掛牌 3 月 21 日到期客製化契約，更精準掌握 Fed 利率決策對市場影響，並及時進行部位風險管理。

又如歐洲議會選舉將於 6 月 6 日至 9 日舉行，交易人預期市場不確定性將大幅增加，亦可申請掛牌 6 月 11 日到期之客製化契約，因應相關風險。

費城半導體指數涵蓋 30 家在美國上市之全球半導體巨擘，係衡量全球半導體業景氣主要指標之一，期交所美國費城半導體期貨新臺幣計價，契約乘數每點新臺幣 80 元，契約規模約新臺幣 30 萬元，日夜盤皆可交易，今年以來該商品交易量穩定成長，外資占比近 2 成，自然人超過 3 成，顯示國內外交易人有一定需求及興趣。

期交所利用半導體產業發展優勢，推出美國費城半導體期貨及相關半導體類股票期貨等商品，提供交易人更多交易機會，並掌握全球半導體科技戰局，應對美中臺矽三角關係。

期交所客製化小型臺指期貨及美國費城半導體期貨獲 CFTC 核發交易許可後，可提供美國交易人更多交易選擇，有助於擴展美國市場，並可望吸引外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。