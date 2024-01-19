鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至38.15元，預估目標價為715.16元

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由31.84元上修至38.15元，其中最高估值40.47元，最低估值35.58元，預估目標價為715.16元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.47(40.45)
|53.59
|61.56
|59.39
|最低值
|35.58(35.58)
|39.19
|56.29
|59.39
|平均值
|38.03(37.51)
|47.14
|58.92
|59.39
|中位數
|38.15(37.27)
|46.65
|58.92
|59.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,795,759,090
|3,517,126,420
|3,549,883,620
|最低值
|2,451,000,000
|2,645,808,000
|3,549,883,620
|平均值
|2,632,541,190
|3,150,066,530
|3,549,883,620
|中位數
|2,649,178,000
|3,148,492,610
|3,549,883,620
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|39.2
|23.01
|19.97
|13.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
|1,069,985,448
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。