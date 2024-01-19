鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至38.15元，預估目標價為715.16元

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由31.84元上修至38.15元，其中最高估值40.47元，最低估值35.58元，預估目標價為715.16元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年 2027年
最高值 40.47(40.45) 53.59 61.56 59.39
最低值 35.58(35.58) 39.19 56.29 59.39
平均值 38.03(37.51) 47.14 58.92 59.39
中位數 38.15(37.27) 46.65 58.92 59.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 2,795,759,090 3,517,126,420 3,549,883,620
最低值 2,451,000,000 2,645,808,000 3,549,883,620
平均值 2,632,541,190 3,150,066,530 3,549,883,620
中位數 2,649,178,000 3,148,492,610 3,549,883,620

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 39.2 23.01 19.97 13.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		 2,263,891,292 1,587,415,037 1,339,254,811 1,069,985,448

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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