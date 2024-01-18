鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至66.07元，預估目標價為2120元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由65.65元上修至66.07元，其中最高估值69.19元，最低估值62.06元，預估目標價為2120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|69.19(69.19)
|118.84
|153.53
|最低值
|62.06(62.06)
|80.3
|91.75
|平均值
|65.98(65.84)
|97.78
|124.34
|中位數
|66.07(65.65)
|96.56
|124.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|256,502,000
|391,636,000
|555,375,000
|最低值
|241,450,000
|300,454,000
|327,507,000
|平均值
|246,364,430
|350,770,470
|463,008,850
|中位數
|245,880,360
|345,295,500
|479,293,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。