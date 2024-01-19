科技廠遭駭客入侵威脅 盤點3檔網路資安概念基金

近來國內科技大廠不平靜，駭客入侵勒索事件頻傳，包括鴻海 (2317-TW) 旗下半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 及 CNC 工具機廠恩德 (1528-TW)，中租基金平台總經理蘇皓毅指出，在數位轉型加速時代下，網路安全的重要性日益提升，投資人在關注科技基金的同時，可將目光移到著重資安的 3 檔主題式基金，可望成為 AI 時代下的受惠產業。

京鼎於 1 月 16 日遭駭客入侵，有別於過往駭客的低調行事，這是國內第一次有駭客挾持網站、公開威脅，聲稱公司若不支付贖金將公布機密資料，翌日，恩德也遭遇網路攻擊，讓資安議題再度浮上檯面。

隨著生成式 AI 崛起，也對網路安全產業構成了重大挑戰，根據全球網路資安領導廠商趨勢科技發表的 2024 年度資安報告中，指出有五大威脅企業需特別關注，包含雲端環境將出現自動化蠕蟲、以社交工程與資料下毒手法對付生成式 AI 與大型語言模型、軟體供應鏈成為駭客攻擊重點、AI 在犯罪活動中的使用、私有區塊鏈攻擊的增加等，顯見生成式 AI 帶來的機會與資安風險同樣巨大。



蘇皓毅分享，網路資安產業相當重視技術創新，企業大多具備高成長性，股價波動度也會比較大，一般投資人宜透過主動式操作的共同基金，讓研究團隊來精選持股、分散配置，以降低投資風險。

中租基金平台整理台灣核備基金當中，強調布局網路資安趨勢的基金共有 3 檔，包含「安聯網路資安趨勢基金」有 9 成以上投資於美國，以資訊科技類股為主；「百達 - 保安基金」85% 以上布局美國、少部分配置於歐洲、新興市場，產業聚焦資訊安全、保安服務、保安設施等；「法盛智慧安保基金」布局以美國為主的成熟國家，除了 35% 配置於數位安全外，另外 6 成布局在實體安全領域，涵蓋物聯網、消費、飲食、運輸、居住、工作等多元產業標的。

就這 3 檔網路資安相關基金績效來看，統計至今年 1 月 17 日止，安聯網路資安趨勢基金近 1 個月唯一正成長，績效為 3.42%，若以 3 個月來看，績效接近 2 成，法盛智慧安保基金以 11.34% 居次，百達 - 保安基金也有 9.19%。

蘇皓毅表示，為了應對駭客全天候的攻擊，各國政府與企業都會投入更高的預算，用於建構網路資安基礎設施，以保障企業、員工與客戶的隱私。不過，企業雖意識到資安風險，但卻未做好充分準備，接下來，保持敏捷並提升資安韌性，將是企業關注焦點。