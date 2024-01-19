〈貴金屬盤後〉中東局勢緊繃 激發避險需求 推升金價

受中東衝突期間避險需求的推動，黃金期貨價格周四 (18 日) 走強，同時投資者期待聯準會 (Fed) 未來利率路徑能更明確。

紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2021.60 美元

黃金現貨價上漲 0.84%，報每盎司 2022.58 美元，自前一日觸及的 5 周低點回升。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，由於存在太多不確定性，地緣政治緊張局勢無意間協調了，金價因而得以保持在 2000 美元區間。

美國周三將葉門胡塞叛軍列入恐怖組織名單，因該勢力本周在紅海地區襲擊了美國運營的第二艘船。

亞特蘭大聯邦儲備銀行 (Fed) 主席 Raphael Bostic 近期表示，如果太早降息，通膨可能呈現拉鋸狀態。他周四再說，如果未來幾個月有「令人信服」的證據顯示通膨下降速度快於他的預期，那他也對提早降息採開放態度。

根據 CME 的聯準會觀察工具，交易員預計 3 月降息的可能性為 57%。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告中表示，黃金投資者正在分析延遲降息可能對金價產生多大負面影響，儘管一連串美國數據可能有助於金價上漲。

數據顯示，美國上周初次請領失業救濟人數降至 2022 年底以來最低水準，表明 1 月就業成長可能依舊穩健。

其他金屬交易

現貨白銀周三上漲 0.9% 至每盎司 22.7302 美元。

鈀金上漲 2.57% 至每盎司 938.9116 美元。

鉑金上漲 2.74% 至每盎司 907.574 美元。

匯豐銀行在 2024 年展望中預期，今年白銀價格在每盎司 24.33 美元。

