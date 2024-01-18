〈貴金屬盤後〉美零售銷售強勁 削弱3月降息預期 黃金跌至1個月低點

黃金期貨價格周三 (17 日) 下跌至 1 個多月低點，係因強勁的經濟數據提振美元和公債殖利率，並降低市場對美國 3 月降息的預期。

紐約黃金期貨下跌 1% ，收每盎司 2009 美元

黃金現貨價下跌 1.1%，報每盎司 2006.09 美元，為 12 月 13 日以來最低收盤價。前一日跌幅 1.3%，為 12 月 4 日以來最大單日跌幅。

美國 12 月零售銷售成長超過預期，讓經濟紮實穩定邁向新的一年。在強勁的零售銷售數據公佈後，美元徘徊在一個月高點。 同時，基準美國 10 年期公債殖利率也有所上漲。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「市場對 Fed 能否儘早降息存在疑慮，這令黃金價格承壓。由於美元走強且降息需要時間，黃金很難維持漲勢。然而，緣政治風險將持續支撐價格，使其守在 2000 美元左右。」

聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 周二表示，雖然距離通膨 2% 目標已經很近了，但在確定該低通膨率能持續下去之前，Fed 不應急於降息。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 3 月降息的可能性約為 57%。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「黃金面臨一些技術性風險，如果收盤跌破 2020 美元，則表明橫向區間已向下突破。」

其他金屬交易

現貨白銀周二下跌 1.6% 至每盎司 22.548 美元。

鈀金下跌 2.1% 至每盎司 917.02 美元，創下 2018 年以來的最低點。

鉑金下跌 1.2% 至每盎司 884.29 美元。

分析師表示，由於鉑金和鈀金價格趨於平價，鉑金在汽車催化劑生產中取代鈀金的速度正在放緩。