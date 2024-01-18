Humana預警醫療成本上升將衝擊2024年財測

Humana (HUM-US) 周四 (18 日) 警告，醫療服務和患者護理需求激增將導致第 4 季醫療成本高於預期，並可能衝擊 2024 年財測，導致其股價在周四盤前暴跌 12%。

健康保險公司一直強調示，由於非緊急手術增加導致醫療費用上漲，而這些手術在疫情期間被推遲。

Humana 表示，門診手術數量進一步增加，第 4 季業績將反映住院手術和服務高於預期，主要是在 11 月和 12 月。

其言論也拖累了其他健康保險公司的股價，包括 UnitedHealth (UNH-US)、CVS (CVS-US)、Elevance Health (ELV-US)，周四盤前交易中股價下跌 2% 至 5%。

同業聯合健康集團上周發布財報指出，由於美國老年人尋求呼吸道合胞病毒疫苗並在年底前接受額外的醫療服務，第 4 季醫療費用高於預期。

聯合健康集團也指出，隨著假期前後新冠病例增加，每位患者的住院率和支出也超出正常水平。

Humana 預計第 4 季保險業務的醫療賠付率為 91.4%，先前預測為 89.5%。醫療保險賠付率是指保險公司用於醫療費用的保費比例。

該公司預計全年調整後保險分部賠付率約為 88.0%，先前預測為 87.5%。

Humana 是醫療優先業務中最大參與者之一。該業務是政府支持的針對 65 歲以上或患有某些殘疾人的計劃。

該公司目前預計 2023 年調整後每股獲利為 26.09 美元，而先前的預期為至少 28.25 美元。