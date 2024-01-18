秘境花園觀景台在台北 日、韓、東南亞旅客必訪景點

台北 101 繼去年營業額衝上全北市百貨公司之冠後，今 (18) 日宣布啟動觀景台年度全新策展計畫，藉此全力導入快速復甦中的觀光客流，包括韓國、東南亞和日本等地旅客，並持續看好館內重要的精品業種今年持續成長無虞，雙業績引擎火力全開。

101 董事長張學舜與 101 團隊將觀景台重新定位為全新美學場域「世界最高的秘境花園」後，創造佳績，去年來客共 129 萬人次，國際觀光客以韓國、東南亞地區、以及日本等，占比最高，同時也成為國人到訪北市的熱門景點。

過去 101 觀景台歷史最高來客紀錄約 200 萬人次，隨著今年交通部觀光署訂定 1200 萬人次的國際觀光客來台目標，較去年是接近倍數的高成長，101 也看好今年觀景台的來客表現勢將受惠。

為在國際都會高空觀景地標脫穎而出，101 將觀景台大刀闊斧轉型為秘境花園觀，致力做出差異性與獨特性。

自今日起，台北 101 秘境花園觀景台啟動全新的年度策展計畫《蕨美之蘭》花藝特展，邀請凌宗湧大師以台灣特有的蘭花與蕨類、結合季節性花種，規劃四個季度共四期的花藝展演。

101 的營收主要來自商場經營、大樓租金和觀景台，商場去年營收衝上逾 220 億元，一舉拿下北市百貨公司之冠震撼百貨業，營業額年增率 24.6%，增幅更是全台商場最多，101 表示，除了精品持續挹注業績，流行休閒業者和餐飲的增幅最明顯。

截至目前，101 購物中心的尊榮會員超過 2000 名 (單日消費達 101 萬元的門檻才可取得資格 1 年)，因此，101 看好館內高端消費仍具有相當水準的成長實力。