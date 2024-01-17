日股日經指數盤中再創34年新高 但收盤轉跌

亞洲股市周三 (17 日) 普遍下跌，日股一度衝上 34 年新高之後，逢獲利回吐賣壓，轉為下跌收市。

因日元疲軟提振了企業利潤前景，加上對央行持續寬鬆的預期，日股周三盤中曾短暫突破 36000 點大關，來到 36239.22 點 (1990 年 2 月以來新高)，但此後賣壓湧現，指數轉為下跌。

日經 225 指數收盤下跌 141.43 點或 0.40%，報 35477.75 點，東證綜合指數下跌 7.60 點或 0.30%，至 2496.38 點。

隔夜，在聯準會理事 Christopher Waller 暗示市場對美國降息的預期過度之後，美元強升而日元大跌，華爾街三大股指均下挫。

野村證券策略師 Kazuo Kamitani 表示，日元疲軟為市場帶來暖風，但市場依然過熱，預計日經指數可能會在 36000 點附近徘徊，直到 25 日均線有機會追上，當前 25 日均價在 34269 點附近。

自年初以來，日經指數已飆升 8.31%，大幅跑贏其他主要市場。 然而，技術指標表明，儘管周二的回調結束了六天的漲勢，但整體仍處於超買。

今年資金流入日本股市的主要原因，是預期日本央行將在短期內維持其極端鴿派立場，這使得日本央行繼續保持寬鬆貨幣政策，與其他主要央行不同步。

本周稍早發布的疲軟生產者物價指數數據表明，日本央行考慮收緊政策的壓力不大，預計周五公布的消費者物價指數數據，將重現這一情景。