機構預測：半導體需求複合年增長8.8% 技術與創新推動成長

根據 Market.us 預測，全球半導體市場規模預計將大幅成長，在 2024 年來到 6731 億美元。預計 2023 年至 2032 年銷售額複合年增長率將達到 8.8%。到 2032 年，半導體需求將成長預計估值將達到 13077 億美元。

Market.us 指出，近年來，半導體產業出現了大幅成長，這一趨勢歸因於電子產品需求的增加、技術的進步以及物聯網 (IoT) 設備的廣泛採用。 疫情期間遠距工作和學習的激增也促進了半導體需求的上升，推動了市場的進一步擴張。

影響半導體市場成長的因素

Market.us 指出，全球半導體市場近年來經歷了大幅成長，預計未來將繼續大幅擴張。 有幾個因素正在推動這個市場的成長：

半導體市場在技術進步和持續創新的推動下經歷了成長。 在充滿活力的行業中，製造商專注於生產更小、更快、更有效率的半導體。 人工智慧、物聯網、自動駕駛汽車和 5G 網路的進步帶來了機遇，刺激了對先進半導體解決方案的需求。

半導體市場受到各行業對電子設備不斷增長的需求的推動。此外，汽車、醫療保健、工業自動化和航空航太等產業嚴重依賴電子系統的半導體元件。 消費性電子市場的持續成長以及電子產品在各種應用中的廣泛整合極大地促進了半導體產業的擴張。

雲端運算的激增和資料中心的擴張推動了半導體市場。 雲端服務的日益普及和全球資料產生的指數級增長需要高效能處理器、記憶體晶片和其他半導體元件來促進資料處理、儲存和網路功能。

隨著數位經濟的不斷擴張，資料中心和雲端基礎設施對半導體的需求預計將持續增長。汽車產業向電動和自動駕駛汽車、車載資訊娛樂系統和 ADAS 的轉變導致每輛車的半導體含量不斷增加。 這正在推動汽車半成品的需求。

新技術和應用的出現推動了半導體市場的成長。 自動駕駛汽車、擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 和物聯網 (IoT) 等創新創造了對專用半導體元件的需求。

政府為提高國內半導體能力 (尤其是美國和歐洲) 所採取的措施和投資也將支持市場成長。

全球半導體市場的主要趨勢

對高效能運算 (HPC) 的需求增加：人工智慧、機器學習和大數據分析等資料密集型產業的成長刺激了對能夠提供更高運算能力和速度的半導體的需求。

物聯網和連接性的進步：物聯網 (IoT) 設備的激增和 5G 技術的出現需要更先進、更節能的半導體來支援增強的連接性和功能。

人工智慧的採用不斷增加—晶片製造商正在廣泛採用人工智慧和機器學習來改善製造、設計測試和行銷。

隨著邊緣運算的興起，對能夠在網路邊緣進行本地資料處理和分析的半導體的需求不斷增長。邊緣設備需要具有低功耗和人工智慧功能的高性能晶片。

感測器需求不斷增長—消費性設備、物聯網、生物醫學應用、無人機、機器人等對 MEMS 和其他感測器晶片的需求量很大。

汽車電子：汽車產業越來越依賴半導體技術來推動電動車、自動駕駛和高級駕駛輔助系統 (ADAS) 等領域的進步。 在高效能運算、連接和感測器整合需求的推動下，汽車應用對半導體的需求預計將快速成長。

區域分析

2023 年，亞太地區在半導體市場佔據主導地位，佔超過 51.5% 的份額。

北美也發揮關鍵作用，特別是在半導體設計和創新方面，美國是主要參與者和尖端研究機構的所在地。 歐洲雖然市場佔有率較小，但專注於汽車和工業領域的專業半導體應用，強調品質和精確度。

拉丁美洲雖然是新興參與者，但消費性電子和汽車產業正在成長，推動半導體需求逐漸增加。 最後，中東和非洲正在穩步發展，對技術基礎設施和智慧城市計畫的投資推動了對先進半導體的需求。