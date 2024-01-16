中國公布首部「銀髮經濟」政策文件 提出26項措施

中國國務院辦公廳周一（15 日）公布《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，從四個方面提出 26 項措施，這是中國首個以「銀髮經濟」命名的政策文件。

這項政策提到內容包括以下幾點：

1、加快「銀髮經濟」規模化、標準化、集群化、品牌化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式，讓老年人共享發展成果、安享幸福晚年，不斷實現人民對美好生活的嚮往。

2、擴大老年助餐服務

引導餐飲企業、物業服務企業、公益慈善組織發展老年助餐，推動養老機構面向社會開展老年助餐服務。引導外賣平台、物流企業等經營主體參與老年助餐配送。

3、拓展居家助老服務

鼓勵養老機構、家政企業、物業服務企業展開居家養老上門服務。

4、強化老年健康服務

加強綜合醫院、中醫醫院老年醫學科建設，提高老年病防治水準，推動老年健康領域科研成果轉化。

5、完善養老照護服務

引導地方對養老機構普通型床位和護理型床位實行差異化補助。

6、豐富老年文體服務

建設國家老年大學，推動面向社會開放辦學。

7、提升農村養老服務

充分利用農村特困人員供養服務設施（敬老院）等，採用委托經營等方式開展養老服務。

8、培育銀髮經濟經營主體

發揮國有企業引領示範作用，鼓勵和引導國有企業結合主責主業積極拓展「銀髮經濟」相關業務。國有企業發展布局「銀髮經濟」相關產業，或提供場地設施用於養老服務，相關投入在經營業績考核中予以統籌考慮。

9、推進產業集群發展

在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規劃布局 10 個左右高水準「銀髮經濟」產業園區。

10、推動品牌化發展

培育「銀髮經濟」領域龍頭企業，支持連鎖化、集團化發展。鼓勵行業協會分品類舉辦優質渠道對接會。

11、開展高標準領航行動

在養老服務、文化和旅遊、老年用品、適老化改造、智慧技術應用等領域開展標準化試點。

12、拓寬消費供給渠道

結合春節、重陽節等傳統節日以及「敬老月」等活動，引導電商平台、大型商超舉辦主題購物節，設計老年版專用界面，支持設立銀髮消費專區，鼓勵子女線上下單、老人線下體驗服務，培育一批特色活動品牌。打造一批讓老年人放心消費、便利購物的線上平台和線下商超。

13、強化老年用品創新

加強服裝面料、款式結構、輔助裝置等適老化研發設計，開發功能性老年服飾、鞋帽產品。鼓勵研發適合老年人咀嚼吞咽和營養要求的保健食品、特殊醫學用配方食品。

14、打造智慧健康養老新業態

推進新一代資訊技術以及行動終端、可穿戴設備、服務機器人等智慧設備在居家、社區、機構等養老場景集成應用，發展健康管理類、養老監護類、心理慰藉類智慧產品，推廣應用智慧護理機器人、家庭服務機器人、智能防走失終端等智慧設備。鼓勵利用虛擬現實等技術，展開老年用品和服務展示體驗。

15、大力發展康復輔助器具產業

推動助聽器、矯形器、拐杖、假肢等傳統功能代償類康復輔助器具升級，發展智慧輪椅、移位機、康復護理床等生活照護產品。

16、發展抗衰老產業

深化皮膚衰老機理、人體老化模型、人體毛發健康等研究，加強基因技術、再生醫學等在抗衰老領域的研發應用。推動基因檢測、分子診斷等生物技術與延緩老年病深度融合，開發老年病早期篩查產品和服務。推進化妝品原料研發、配方和生產工藝設計開發。

17、豐富發展養老金融商品

支持金融機構依法合規發展養老金融業務，提供養老財務規劃、資金管理等服務。豐富個人養老金產品，推進專屬商業養老保險發展。

18、拓展旅遊服務

完善老少同樂、家庭友好的酒店、民宿等服務設施，鼓勵開發家庭同遊旅遊商品。推出一批老年旅遊發展典型案例，拓展推廣懷舊遊、青春遊等主題商品。

19、推進適老化改造

推進公共空間、消費場所等無障礙建設，納入城市體檢指標體系，定期開展國土空間規劃實施評估。展開居家適老化改造，鼓勵老舊小區加裝電梯、家庭配備智慧安全監護設備。

20、完善用地用房保障

科學編制供地計劃，保障養老服務設施和「銀髮經濟」產業用地需求。

21、強化財政金融支持

優化中央預算內投資相關專項使用範圍，支持符合條件的新建養老服務設施搭載資訊化管理系統和推廣使用智慧化人工替代設備。

通過地方政府專項債券支持符合條件的「銀髮經濟」產業項目。

鼓勵各類金融機構在堅守職能定位、依法依規前提下，增強對養老服務設施、「銀髮經濟」產業項目建設的支持力道。

22、打擊涉老詐騙行為

展開老年人識騙防騙宣傳教育活動，依法嚴厲打擊以投資「養老項目」、銷售「養老商品」、宣稱「以房養老」、代辦「養老保險」、展開「養老幫扶」等名目侵害老年人合法權益的詐騙犯罪。