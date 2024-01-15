外資賣超91億元 調節航空雙雄4.7萬張 轉向支持政策概念股

2024 年大選落幕，台股今 (15) 日震盪上漲 33 點，收在 17546 點。不過，外資轉賣超台股 90.88 億元，大砍航空雙雄近 4.7 萬張，敲進政策概念股的大亞 (1609-TW)、美時 (1795-TW) 以及多檔半導體廠。

三大法人合計賣超 87.27 億元，除了外資轉為賣超外，自營商也賣超 18.53 億元、投信則站在多方，買超 22.13 億元。期貨方面，淨空單降至 21768 口。

觀察外資今日操作，大舉買進政策概念股，大亞 2.5 萬張為今日最多，美時 4,412 張、永崴投控也有 3000 餘張；同步加碼 IC 設計的鈺創 6838 張、迅杰、一銓、威盛各逾 3000 張，其他個股包含十銓、富喬、世紀鋼、亞翔等。

外資賣超長榮航 2.6 萬張居冠，華航也調節 2.1 萬張；電子股減碼緯創 2.6 萬張、友達 1.4 萬張、鴻海 1.3 萬張、英業達 1.2 萬張、宏碁 8897 張；金融股也遭提款，新光金 2.1 萬張、開發金 1.6 萬張、台新金 8000 餘張。

投信買超前十名依序為聯電、廣達、旺宏、金像電、美時、世紀鋼、南亞科、聯強、聯詠、大聯大；賣超前十名則分別為華航、奇鋐、雲品、全新、台達電、鴻海、欣興、矽力 - KY、宏捷科、晶豪科。