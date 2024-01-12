大型股Q4季報陸續公布，不可忽視的分析三要素

台股 Q4 季報公布的分析三要素：

就公布的幾檔案例來分析，研判近期有不可忽視三個要素

毛利率的增減至關重要 Q4 匯損吃光 Q2+Q3 匯兌利益，中小個股影響更甚大型股 展望 Q1 電子股淡季不淡

已進入電子股淡季，營收對市場的激勵效果趨緩，毛利率對於本業獲利的挹注重要性提升，毛利率優於預期的個股，是市場資金尤其法人，在這波跌深搶先布局的首選，並且毛利率的推升，也是高階產品出貨增加的映證，會是個股新聞題材的著力點。

以 2408 南亞科 V.S 3008 大立光而言，就是一負一正的對比

2408 南亞科

縱使公司對消費性電子產業，認為超過溫和復甦的看好，但南亞科本身在 Q4 的毛利率 - 13.7% 是遠低於市場預期 (-9~-10%)。

如上週所述，主要是高毛利率的 HBM、DDR5，南亞科技術都遠落後三大廠，HBM 公司尚未計畫切入，實際上研判就是技術差距太大，因為連 DDR5 都要到 6~7 月，南亞科才開始進入量產。那即使通用型報價有所復甦推升，但僅此於報價，並沒有連結到 AI、伺服器等高階、高毛利的產品技術的相關題材。 夢醒時分，南瓜馬車現回原形，本身股價以及相關供應同類股 (3006 晶豪科、8299 群聯…)，有漲多拉回起漲點的弱勢表現，連續下跌，相較大盤橫向震盪尋求止跌更加弱勢。

3008 大立光

上週關注的即是毛利率的整合影響，潛望式鏡頭在 iphone 擴大啟用 + 產能利用率與良率改善，繳出毛利率大幅攀升的表現 52.8%(原機構預期 44.5~46%)，因此各大機構的目標價調升，也都著力在毛利率的改善。

並且就公司法說內容，可推論產業展望觀點，23Q4 延續至 Q1 智慧型手機的出貨延續，包含三星旗艦機提前 1 月推出在內，使得 Q1 雖然仍是淡季週期，但營收相對年成長並不淡，因為 2024 出貨量終結連續 2 年衰退，且目前手機出貨組合改善，銷量比上往高階 / 旗艦機上升，受到降級消費與硬體零組件出貨毛利得而維持緩步上揚。

包含同類股中交易熱絡、關注度高的 3406 玉晶光、3362 先進光，有同步的增量上漲表現，包含 Vision Pro 的 VR 新品推出，與車用光學對產品組合改善的毛利率貢獻，光學類股普遍在 Q1 仍具基本面支持，有抗跌補漲的中低位階優勢，可觀察點在近期是否率先大盤收復月線，對吸引短線資金進駐，攻擊波段高有操作空間。

而 Q4 有嚴重的匯損股價影響主要是中小型股，非大型股:

從 6176 瑞儀、3008 大立光兩家單月營收 30 億以上的指標公司，公布獲利數字可映證，在台股中小外銷電子股，多半屬自然避險為主的情況下，Q4 的匯兌損失將一次吃光 Q2+Q3 的匯兌收益，以市場的股價與輿論反應，匯損的議題有浮上檯面，對法人交易為主的個股，自然不會因業外的匯率來回波動而影響，但中小電子個股，在股價漲升較快脫離基本面下，時序上漸趨不利，有逐漸現形風險。

Q1 電子股選股、操作建議大方向

→同類股中選大、選強為主，以技術優勢、毛利高等標準篩選，並且高價股符合篩選標準的比例也較高。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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