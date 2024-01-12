【量大強漲股整理】AI需求爆發下，帶旺ASIC、IP表現，【潛力股】該鎖定誰?

台股今日開低震盪回檔，午盤在 AI、貨櫃等指標股撐盤下，指數一度翻紅小漲，惟期貨弱於現貨，也導致尾盤壓低，終場下跌 32.49 點，收在 17512.83 點，成交量 2793.61 億元。

看一下三大法人: 外資買超 27.36 億元；自營商賣超 42.29 億元；投信買超 8.19 億元；三大法人合計賣超 6.74 億元。

受美國公布去年 12 月 CPI 年增 3.4%，高於市場預期下，台股開盤跌逾 50 點，一度跌破 17500 點關卡，隨後跌幅收斂連續出現買單，拉抬至平盤附近翻紅至 17570.63 點，高低震盪百點，尾盤但再度面臨賣壓壓力，收量縮黑 K 棒、周 K 連二黑；今日電子股比重占近 7 成，電子股人氣回溫，盤面族群挾題材各自點火，航運族群最抗跌，軍工、重電、AI PC 類股，盤中皆有買單；總統大選即將在週末登場，選前儘管觀望氣氛濃厚，外資進入觀望，但投信持續加碼，官股也逢低布局，支撐指數不易大跌；【彭博】報導，台灣和美國之間供應鏈的關係與日俱增，尤其是科技業，表示無論誰贏得周六的選舉，華爾街對台股的興趣都不會減退，並且【高盛】預測在 AI 推動下，年底上看到 19,000 點。

個股方面， (2330-TW) 台積電，平盤震盪，終場下跌 2 元，收在 584 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 6 元，站回五日線上、(3008-TW)大立光，昨日法說會，公布去年第 4 季毛利率一口氣季增逾 10 個百分點，重回 5 字頭，達 52.7%，為一年來高點；EPS= 37.25 元，激勵今日股價重回 5 日線；AI 概念股回溫，(2382-TW) 廣達，午盤資金拉抬下，終場上漲 3.13%、(3231-TW)緯創，盤中高點來到百元大關，終場上漲 1.95%；AI PC 族群偏弱勢，(2353-TW)宏碁、(2357-TW)華碩，下跌超過 2%、反倒是 (2356-TW) 英業達，逆勢收紅，是 AI PC 族群裡，最先止穩且站上五日線上；IP 族群，(6643-TW)M31，大漲 + 4%，再創新高，去年 12 月營收 2.3 億元，月增 77％、年增 26％，超過外資預期，更讓股價逆勢大盤，再創新高，佳螢先前就在節目中公開預告，CES 展登場下的受惠股，點名看好，事後驗證! 重電族群點火，(1519-TW)華城，大漲 + 4.95%，即將挑戰前波高點 376 元、(1514-TW)亞力、(1529-TW)樂事綠能、(1513-TW)中興電，都收紅盤；軍工族群同樣表現搶眼，(8222-TW)寶一為領頭羊，大漲逾半根停板、(5284-TW)jpp-KY、(7402-TW)邑錡、(2630-TW)亞航，齊走揚，個股呈現輪動。

AI 需求爆發下

帶旺 ASIC、IP 股表現

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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