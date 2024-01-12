鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為25.85元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.41元，其中最高估值1.84元，最低估值1.32元，預估目標價為25.85元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|1.84(1.84)
|1.77
|最低值
|1.32(1.32)
|1.29
|平均值
|1.46(1.46)
|1.51
|中位數
|1.41(1.4)
|1.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|71,422,450
|75,169,700
|最低值
|60,589,000
|62,236,000
|平均值
|65,339,330
|68,149,700
|中位數
|65,975,000
|68,672,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。