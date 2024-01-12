鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為25.85元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.41元，其中最高估值1.84元，最低估值1.32元，預估目標價為25.85元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 1.84(1.84) 1.77
最低值 1.32(1.32) 1.29
平均值 1.46(1.46) 1.51
中位數 1.41(1.4) 1.49

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 71,422,450 75,169,700
最低值 60,589,000 62,236,000
平均值 65,339,330 68,149,700
中位數 65,975,000 68,672,250

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.1 1.54 1.43 1.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 54,805,919 57,897,440 56,249,044 54,522,618

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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