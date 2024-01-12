鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至10.31元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.63元下修至10.31元，其中最高估值13.84元，最低估值6.77元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.84(13.84)
|14.87
|最低值
|6.77(6.77)
|10.14
|平均值
|10.32(10.5)
|11.73
|中位數
|10.31(10.63)
|11.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|90,136,620
|97,924,840
|最低值
|71,528,000
|77,201,000
|平均值
|79,971,940
|86,511,640
|中位數
|80,264,000
|85,066,270
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.51
|15.81
|13.19
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。