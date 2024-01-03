鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至10.84元，預估目標價為207元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.74元上修至10.84元，其中最高估值13.84元，最低估值6.77元，預估目標價為207元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 13.84(13.84) 14.87
最低值 6.77(6.77) 10.53
平均值 10.72(10.63) 12.47
中位數 10.84(10.74) 11.75

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 90,136,620 97,924,840
最低值 72,261,960 83,211,000
平均值 81,722,320 89,002,590
中位數 81,858,580 87,927,550

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.51 15.81 13.19 9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 92,043,675 81,839,870 70,010,849 63,449,533

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞