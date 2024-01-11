【量大強漲股整理】總統大選到數計時，紅包股如何掌握?

台股今日在電子股回神，AI、IC 設計族群帶動下走高，終場上漲 79.69 點， 收 17545.32 點，成交量 3000.81 億元。

看一下三大法人: 外資買超 36.06 億元；自營商賣超 13.54 億元；投信買超 13.97 億元，為連 9 買；三大法人合計買超 36.49 億元。

今日台股在高價千金股領軍下，表現強勢，(2330-TW) 台積電，昨日公布第 4 季業績略優於預期，金融股買氣增溫，推升指數一度大漲百點，最高達 17574 點，收量增紅 K 棒，一舉站回 17500 點整數關及 5 日均線之上；美股輝達連三天大漲，並創下歷史新高，帶動台股的 AI 三雄、AI 伺服器概念股止跌回穩；上市櫃公司 2023 年 12 月營收全數公告完畢，去年 12 月台股營收創新高家數達 92 家，優於 11 月的 53 家；由於即將進入總統大選，市場買氣觀望，不過投信持續加碼九天，合計買超逾 249 億元，官股近日加碼，合計逾百億元，力撐指數意味明顯，今日量能增溫，為台股上漲動能；近期熱錢湧入台股，12 月外資大買逾 1800 億元，後市隨著美國升息循環進入尾聲，下半年有機會降息，預期美元走弱下，外資有機會持續回補台股走出創新高格局，現階段，靜待今晚美國 CPI 公布。

個股方面， 電子權值表現平淡，(2330-TW)台積電，小漲 2 元、(2454-TW)聯發科，小跌作收；AI 概念股挺身， (2382-TW) 廣達、 (3231-TW) 緯創、(2376-TW)技嘉、 (6669-TW) 緯穎，都站上五日均線上；散熱族群，(3017-TW) 奇鋐，漲半根停板；IC 設計領軍，股王 (3661-TW) 世芯 *-KY，去年 12 月營收 35.1 億元，再創下歷史新高，股價也強勢表態，衝上 3855 元、(3443-TW)創意、 (3529-TW)力旺，也有不錯表現、佳螢公開在節目中預告的 CES 展受惠股(6643-TW)M31、(8227-TW) 巨有科技，更雙雙觸及漲停板，漲勢相當出色；更驗證我們的選股，而今日召開法說的(3008-TW) 大立光，收漲 0.99%，上季毛利率回升至 52.7% 每股純益 37.25 元。

另外【轉機股】向來是第一季作夢行情的重點股

佳螢公開在經濟日報 131 公開預告的 (3228-TW) 金麗科

股價一飛衝天，再創波段新高! 來到 387 元

整整波段大漲了 195%! 無疑是最強的飆股，更被我們抓中!

通通領先市場講在前面!~~~

更榮登經濟日報台股擂台選股冠軍

總統大選到數計時紅包股如何掌握

都在影片分享給你知道

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(5258-TW) 虹堡

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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