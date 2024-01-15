台股基金兔年操盤體檢 龍年誰當家？

台股 2023 年多頭氣勢，2024 年開年未能延續，走勢相對震盪。投資專家表示，第一季為產業旺季，大選結束後不確定因素可望逐步解除，盤勢有機會開始轉守為攻，投資人不妨把握修正時機進場。

回顧 2023 年台股表現相當出色，加權指數全年上漲逾 26%，上百檔主動型操作的台股基金當中，有超過九成以上的基金績效優於大盤，而報酬率最佳的前十名，報酬率更都高達 70~100%。

進入龍年，哪些台股基金能夠「龍 (榮) 華富貴」？統計 Lipper 統計自今年來至 1 月 10 日，台股轉趨震盪下，137 檔台股基金平均下跌 2.23%，僅瀚亞菁華、統一經建兩檔基金為正報酬。

瀚亞台股基金近幾年年表現亮眼，尤其 2023 全年都有 6 成至 8 成報酬率，觀察以主動型操作為主，短中長期的單筆投資績效優異。以瀚亞菁華基金為例，2024 年開年後更逆勢撐盤，2023 全年績效也闖進前十強，各期間排名更位居前四分之一，其操作特色除了經理人主動選股能力，掌握科技主流股外，也納入傳產股。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫分析，由於主流股於 2023 年已漲多，2024 年第一季的能見度較低，加上消費旺季提前拉貨潮已過，第一季股價相對缺乏上漲動能，產業及低基期股票有表現空間。AI 仍是中長線的市場主旋律，建議可靜待拉回後再介入，相較於 AI 類股，第一季相對看好基期較低、基本面獲得改善的傳統產業，像是：紡織、貨櫃、鋼鐵及金融的表現。

他也建議，投資人應選股不選市，不妨透過主動型基金由經理團隊選股，趁勢抓緊產業及個股收益機會。