〈能源盤後〉市場權衡中東衝突 油價多頭甦醒 天然氣連6漲 登11月中以來最高

由於交易商權衡中東持續的緊張局勢與紅海航運仍中斷的情形，國際油價周二 (9 日) 上漲，收復前一交易日的部分失地。

另外，由於美國天氣預報氣溫下降，提振取暖燃料的需求前景，天然氣期貨周二漲逾 7%，連續第六個交易日上漲，並創下 11 月中旬以來的最高收盤價。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.47 美元或 2.1%，收每桶 72.24 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.47 美元或 1.9%，報每桶 77.59 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.08 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 2.9%，收每加侖 2.65 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大漲 7.1%，收每百萬 Btu 3.19 美元，創 6 月中旬以來最大單日漲幅。

天然氣大漲

在各種能源期貨中，天然氣以逾 7% 漲幅領漲，且創 11 月 15 日以來的最高收盤價。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，Nymex 的 2 月天然氣期貨價格自年初以來一直保持穩定上漲，這主要係因市場預期未來兩周寒流將席捲美國中部大部分地區。

他表示，低於平均的氣溫可能「帶來雙倍的價格支撐力，最直接的途徑是住宅和商用部門的供暖需求將更加強勁。」

Fraser 表示，倘若氣溫遠低於冰點，「也可能暫時擾亂部份生產工作，整體而言，有可能需求暫時激增，同時供應短暫下降，從而推高現貨價格」。

市場驅動力

周一國際油價大跌，係因沙烏地阿拉伯下調向所有地區的原油售價，引發市場對需求前景的擔憂。

StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師 Alex Hodes 周二報告表示，周二油價多頭甦醒，係因報導稱以色列軍方預計對哈馬斯的戰爭將持續到 2024 年底，這「增加了衝突演變成地區危機的可能性，可能擾亂中東石油生產」。

《華爾街日報》報導，美國國務卿 Antony Blinken 周二與以色列高階領導人會面討論，戮力防止加薩戰爭升級為地區衝突。

分析師表示，紅海航運中斷與以哈戰爭恐升級成地區衝突的擔憂心理，提供了油價底部支撐力，儘管 WTI 原油產量已創下每日 1300 萬桶的高紀錄，且美國破紀錄的產量反而削弱了沙國和 OPEC + 減產帶來的支撐力。

XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告指出：「由於美國石油產量創歷史新高，且還有能力進一步增產，因為活躍石油鑽井平台數量仍相當低。市場擔心沙烏地阿拉伯等其他主要產油國將試圖增產或更大幅降價來捍衛自家市占率。」

他稱，原油再次發生價格戰的風險可望讓油價在一段時間內陷入困境。

Sevens Report Research 分析師周二研究報告指出，本周石油市場將希望看到「通膨冷卻的數據、軟著陸希望復甦，以及開年時需求驟降只是『單一事件』的證據。」

他們認為，以技術圖來看，油價的關鍵支撐位仍在每桶 66 美元至 70 美元區間。

StoneX 分析師表示，另一個可能影響油價的因素是彭博商品指數和標普高盛增強商品指數 (S&P GSCI) 2024 年配置重新平衡。這兩個指數都將大幅減少對 WTI 和天然氣的投資，由於重新配置，本周市場可能面臨較大的拋售壓力，因為 GSCI 指數管理的資產將近 10 億美元。

美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應報告，根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周商業原油供應減少 90 萬桶、汽油庫存增加 490 萬桶，以及餾分油庫存增加 370 萬桶。