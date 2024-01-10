圓裕2023年下半年表現比上半年優 全年營收21.98億元年減19%

軟板廠圓裕 (6835-TW) 隨著客戶庫存逐漸回到正常水位，各產品出貨也逐步穩定，營運表現也回升，圓裕今 (10) 日公布最新最新營收資訊，2023 年全年下半年營收優於上半年，但全年營收爲 21.98 億元，年減 19.29%。

軟板廠圓裕 2023 年 12 月營收爲 1.82 億元，月減 12.66%，年增 0.98%，2023 年第四季營收爲 5.74 億元，季減 3.85%，年減 3.63%，2023 年全年營收爲 21.98 億元，年減 19.29%。

圓裕 2023 年第三季營收 5.97 億元，毛利率 28.41%，季增 4.41 個百分點，年增 4.43 個百分點，第三季稅後純益 8132 萬元，季增 61.86%，年減 25.47%，每股 1.23 元。圓裕 2023 年前三季營收 16.24 億元，毛利率 26.52%，年增 5.34 個百分點，前三季稅後純益 1.69 億元，年減 30.92%，每股純益 2.56 元。

圓裕產品高度客製化，仍難以避免客戶去化庫存的影響，不過今年即使面對出貨量減少，公司仍致力於優化產品組合，保持毛利率水準。



圓裕表示，公司長期專注在高技術門檻市場穩健經營，目前軍工規、商用、消費性電子產品出貨穩定，展望今年，終端需求尚未明顯復甦，公司仍持保守看法，不過保守中仍有正向期待，研調機構普遍預期明年全球 NB 將呈現溫和成長，預期圓裕商用型、消費型筆電產品也將受惠。

圓裕並積極敲定赴泰國巴真府取得土地設廠。