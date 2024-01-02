聯發科面臨三隱憂 外資降評目標價砍至952元

亞系外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 在存貨回沖利益淡化、與華為競爭越趨激烈以及邊緣 AI 能見度有限等因素干擾，明年毛利率恐進一步下降至 45.9%，因此將評等一次從優於大盤調降至劣於大盤，目標價也從 991 元降至 952 元。

外資認為，聯發科現階段股價本益比接近 20 倍，遠高於歷史區間，因此下調評等與目標價；聯發科受此消息影響，股價開低走低、跌破千元大關，收在 981 元，跌幅 3.35%。

外資指出，聯發科旗艦級晶片天璣 9300 效能顯著提升，主要採用的終端裝置 Vivo X 系列出貨表現強勁，考量客戶需求旺盛，上調今年旗艦晶片組出貨量預估，從 800 萬套增長至 1000 萬套。

不過，觀察聯發科第三季財報，外資指出，前季存貨迴轉利益金額達 93 億元，帶動毛利率上升 8.4 個百分點，若排除此收益，毛利率僅 39%，明顯低於預期，且今年毛利率受惠存貨迴轉利益的程度有限，因此毛利率將進一步下降，估從 47.4% 降至 45.8%。

另外，華為近期瞄準中低階市場，發布新款智慧型手機 Nova 12，此次也是華為遭美國制裁以來的首批 5G 產品，主要採用麒麟 9000SL 與麒麟 8000 的 5G 晶片組，預期聯發科市占率將面臨越來越大的挑戰。