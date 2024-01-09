【量大強漲股整理】元月行情有機會【先蹲後跳】，未來該鎖定那些族群個股?

美國股市大漲，激勵台股開高，不過在航運貨櫃三雄拖累下，終場下跌 37.17 點，以 17535.49 點作收，成交量 2945.88 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 5.84 億元；自營商賣超 77.13 億元；投信買超 39.84 億元；三大法人合計賣超 43.13 億元。

美股由科技龍頭領軍反撲，激勵台股今日小幅開高後，早盤的買盤力道十分強勁，AI 概念股、高價 IC 族群強勢領軍，台股續漲逾百點，快速收復 17600 關、5 日線，並觸及月線，逼近 17700 關，不過老牌 AI 股攻高有壓，以及航運類受消息衝擊，貨櫃三雄領跌下殺逾 5%，台股漲勢收斂，盤中下殺翻黑，最低來到 17517.55 點，上沖下洗震盪逾 170 點，震盪劇烈；自今日起，連續三天的 CES 大展在拉斯維加斯舉行，AI PC、AI 伺服器、機殼股，將會輪番表現；由於周末總統大選登場，本周觀望氣氛濃厚，台股有機會走出「先蹲後跳」格局。

個股方面， (2330-TW) 台積電，開高震盪，終場小漲 3 元，以 586 元作收、(2454-TW) 聯發科，收於紅盤，小漲 8 元，以 928 點作收；高價 IC 設計股強勢，(3661-TW) 世芯 - KY，上漲 3.91 %，準備挑戰前高 3690 元關卡；(5269-TW) 祥碩，強漲近半根停板，再創波段新高、(3529-TW) 力旺，收於紅盤上；航運類部分船商已與葉門叛軍胡塞組織達成協議，貨櫃三雄也受拖累股價跳水， (2609-TW) 陽明，午盤一度觸及跌停，終場大跌 8.5 %，(2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海，也重挫逾半根停板；AI 相關概念股，有 CES 題材激勵，開盤大舉上攻，盤中後繼無力，漲跌互見，(2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達，收紅盤，(2353-TW) 宏碁、(2356-TW) 英業達、(3231-TW) 緯創、(2324-TW) 仁寶，則由紅翻黑。

元月份紅包股，封關前，佳螢公開贈送 (5269-TW) 祥碩，給大家! 來到今天噴出再創新高!

無論是在經濟日報領先預告，又或是在紅包股贈送，今天的創新高!

都驗證佳螢的選股方向!!!

另外轉機股向來是第一季作夢行情的重點股

佳螢公開在經濟日報 131 公開預告的 (3228-TW) 金麗科

股價一飛衝天，再創波段新高! 來到 347

整整波段大漲了 164%! 無疑是最強的飆股，更被我們抓中!

通通領先市場講在前面!~~~

而在這些 IC 設計股

全面發動之後

元月份的行情有機會先蹲後跳?

未來該鎖定那些個股呢?

影片分享給你知道

https://youtu.be/YGli2WFFeEY

1/9

【上市強勢股分享】

(3055-TW) 蔚華科

(4956-TW) 光鋐

(8210-TW) 勤誠

(8467-TW) 波力 - KY

(6805-TW) 富世達

(1519-TW) 華城

(6117-TW) 迎廣

(2371-TW) 大同

(3592-TW) 瑞鼎

(9939-TW) 宏全

(3661-TW) 世芯 - KY

(5269-TW) 祥碩

1/9【上櫃強勢股分享】

(6140-TW) 訊達

(6223-TW) 旺矽

(5426-TW) 振發

(3287-TW) 廣寰科

(3581-TW) 博磊

(8227-TW) 巨有科技

(3228-TW) 金麗科

(6138-TW) 茂達

(8096-TW) 擎亞

(4909-TW) 新復興

(3529-TW) 力旺

(6187-TW) 萬潤

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險