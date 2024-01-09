上洋下半年將迎急單 樂估今年營收增幅高於去年

空調和商用洗衣代理商上洋產業 (6728-TW) 公布 12 月合併營收為 2.49 億元，月增 10.54%，年增 38.68%，創同期新高，全年合併營收 27.33 億元，年增 11.63%，上洋執行長吳國華透露，冰水機下半年將有汰舊短期急單，「金額蠻大」，再加上今年商用洗衣持續展店，看好全年營收增幅將較去年更高。

上洋指出，商用空調領域布局有成，不僅順利打入連鎖通路品牌，新引進的「高效離心式冰水主機」機種也陸續交付電子大廠客戶，為營運注入新動力。

上洋 2023 年取得日本三菱重工空調家用 RAC、商用 PAC、VRF 空調和冰水機等全產品台灣地區總代理，除原有商品，正積極與三菱重工空調開發適合台灣空間與客戶需求產品，今年商用空調預計引進連鎖店鋪指定採用規格的 Hyper 系列新機型。

目前上洋在國內擁有約 900 家經銷商，並與電商龍頭 momo 購物網合作，今年規劃將再與量販、連鎖 3C 通路合作，拓展家用版圖。

另一方面，在洗衣業務方面，上洋去年積極拓展「RIV 精緻洗衣」據點，至今已有 5 家店，第一季於北市天母、內湖、松山等地區再開 3-4 家店，全年目標展店 8-10 店。

RIV 精緻洗衣是首個進駐信義區百貨、總統府的高端精緻洗衣品牌，更導入精品店合作，目前百貨精品服飾業者貢獻營收比逾 30%；同時，上洋與全台大專院校、醫院、宿舍洗衣房的合作模式長期穩定。

對於海外商用洗衣市場，吳國華說明，已插旗泰國、越南等地，泰國全年預計開出 50 家店，越南則開出 4-6 家示範店，今年有望拓展印尼、菲律賓和澳洲。

另外，上洋自有生活品牌 one-meter 主攻年輕世代對於生活的需求和喜好，首創的玻璃氣炸鍋自上市後銷量超乎預期，今年將持續推出廚房和出遊周邊小家電。