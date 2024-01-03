兆豐銀主辦直得20億元聯貸案簽約 ESG指標納授信條件

兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行的直得科技 (1597-TW) 新台幣 20 億元聯合授信案，於今 (3) 日簽約，將供直得償還金融借款、擴建台南樹谷園區二期廠房、購置機器設備暨充實中期營運週轉等所需資金。兆豐銀行指出，為支持環境永續，初始規劃就將相關 ESG 指標納入授信條件，鼓勵直得積極達成 ESG 目標，產業攜手金融界為永續發展共盡心力。

兆豐銀行說明，本聯合授信案由兆豐銀行統籌主辦，元大銀行、中國信託、玉山銀行、台北富邦、第一銀行、華南銀行、土地銀行共同主辦，以及星展銀行及國泰世華合計 10 家金融同業踴躍參加，短期間內即籌組完成，超額認參高達 2.2 倍，顯見銀行團對直得的鼎力支持，及對其未來發展深具信心。

直得成立至今邁入 26 年，產品技術與服務已經相當廣泛，包含關鍵零組件 cpcCells、cpcRobot 及軟體 PLC cpcStudio，為全球前三大微型線性滑軌元件大廠，對於所有產業的自動化智慧化程度提升有極大的幫助，更能達到節能減碳的功效，也符合全球推行的淨零排碳共同策略目標，且成功以自有品牌「cpc」行銷全球，並通過多項國際認證，成績有目共睹。

直得科技一向深耕台灣，本聯合授信案搭配「歡迎臺商回臺投資行動方案」響應政府政策以擴建台南樹谷園區二期廠房及購置機器設備，待完工量產，公司營運將建立新的里程碑，並更上層樓；此外，直得持續拓展歐美市場，積極佈局新產品，也規劃在歐洲建廠，以就近服務當地客戶，未來的營運發展備受期待。

兆豐銀行持續追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自 2021 年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至 2023 年 11 月底，累計逾 7980 億元。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，除連續 2020、2021 年兩度榮獲亞太區貸款市場公會 Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) 評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」殊榮，顯現專業受到 APLMA 會員肯定。

另據倫敦交易所集團 (LSEG) 聯貸統計排行榜，2023 年度臺灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 排名第二，惟案件數第一；2023 年 7 月份兆豐銀行再獲金管會頒獎，囊括「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」、「臺灣精準健康產業特別獎」、「參與國家融資保證機制特別獎」及「辦理中小企業授信特別獎」等大獎，成績稱霸公股行庫。