〈焦點股〉緯穎12月營收月增4%攀上半年新高 股價相對有撐

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 去年 12 月營收 202.22 億元，月增 4.3%，雖年減 33.7%，不過寫下半年以來新高。緯穎今 (9) 日股價開高，最高來到 1770 元，隨後漲幅收斂，但在 AI 概念股今日表現走弱情況下，緯穎股價相對有撐。

緯穎今日股價開高，最高來到 1770 元，漲人幅超過 3%，雖然隨後漲幅收斂，但仍漲 2.96%，成交量 1898 張。

緯穎去年營收 202.22 億元，月增 4.3%，年減 33.7%，第四季營收 585.5 億元，季增 10.85%，年減 33.4%，累計 2023 年全年營收 2419.01 億元，年減 17.41%。

緯穎指出，過去多集中在兩大客戶，包括微軟 (MSFT-US) 以及 Meta(META-US)，不過去年已有 3 個客戶營收占比超過 10%，代表客戶更多元，未來將持續優化客戶結構。緯穎也提到，AI 伺服器仍是最主要成長動能，包括 ASIC、GPU 以及加速卡。

隨著 AI 熱潮爆發，由於 AI 伺服器單價高，雲端服務供應商 (CSP) 為降低進貨成本，緯穎啟動「ODM Direct」商業模式，有望帶動緯穎今年營運。