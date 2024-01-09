被批為北京唱響「主旋律」 中國環時：外國網紅深感憤怒

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）提出「外國網紅與中國宣傳體系」的長篇報告，給在中國的外國網紅貼上宣傳「主旋律」的標簽，《環球時報》周二（9 日）指出，多位外國網紅對該智庫的誹謗深感憤怒。

ASPI 於去年 11 月 24 日提出一份報告，題為《外國網紅在中國宣傳體系中的作用》。這份報告將一些聚焦中國的外國網紅描述為「被中國引導和資助」、宣傳中國「主旋律」的工具，並暗示中國有意培養了這樣一批擁有數百萬、甚至數千萬粉絲的外國網紅。

來自美國的 Jerry Kowal，是一名千萬級粉絲的網紅，影片內容主要是介紹美國文化和對比中美差異。《環球時報》指出，隨著他的知名度提升，並接受了一些中國媒體採訪，多家美國媒體紛紛給他貼上了「中國宣傳機器」或「被中國洗腦」的標簽。目前 Kowal 已停止更新影片一年多。

在 ASPI 的報告中，Kowal 的中美防疫措施對比影片被列為重要案例，其名字在整份報告中至少被提及 12 次。該報告詳細「人肉」了 Kowal 的成長經歷，並聲稱正是因為 Kowal 在新冠肺炎疫情期間批評西方防疫政策，才讓他在中國網路大受歡迎。

Kowal 在去年 12 月 6 日向美國國務院發出一封公開信，指控 ASPI 利用美國資金不公正攻擊在中國的美國公民。

Kowal 向《環球時報》表示，目前他正針對此事在多個國家對當事方提起訴訟，司法程序仍在進行，他無法透露更多細節。

任職於《上海日報》的紐西蘭媒體人安柏然（Andy Boreham）是被 ASPI 重點調查的另一位外國網紅。

他向《環球時報》說：「我第一次聽說這份報告，是當時一位英國《金融時報》記者請我對此發表評論。我告訴他我沒讀過那篇報告，甚至不知道是誰寫的，因此我很難公正地發表評論。我問他可否把報告發給我一份，但他告訴我不能，因為報告還沒有發表。我又問他，讓我評論一份我沒有讀過的報告是否不太公平，他沒回答我。」

安柏然認為，ASPI 將外國網紅描繪成中國的宣傳機器，「實在可笑」，他說 ASPI 這樣的機構才是收了美國國務院的錢、不斷炮製對華虛假報導的輿論戰玩家。

他表示，這份報告是一場無知且煽動恐懼的輿論戰縮影。

外交學院國際關系研究所教授李海東說，美國政府的用意，是想透過美國在國際輿論的優勢地位，把美國編造的中國敘事傳播給世界，從而散播一個扭曲、但合乎美國需求的中國形象。