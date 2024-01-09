台灣大選前夕！北京再出手 支持福建加強對台招商引資

在台灣即將舉行總統大選前夕，北京再度出手，推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建加強對台招商引資。

據《財聯社》報導，為貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示范區的意見》，支持福建發揮對台獨特優勢、進一步擴大對台先行示範效應，商務部、中央台辦、國家發展改革委、工業和信息化部周一（8 日）聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，從五個方面提出 14 項措施。

一是支持福建擴大對台開放合作。推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建用好《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）規則，支持福建加強對台招商引資。

二是支持福建對台貿易高品質發展。提升福建對台貿易便利化水準，支持福建打造對台貿易樞紐，探索兩岸服務貿易合作新業態。

三是深化閩台優勢產業融合發展。支持深化閩台產業融合，助力福建打造優勢產業集群，支持福建對台合作平台建設。

四是推動在閩台企融入中國國內大循環。推動福建內外貿一體化建設，支持在閩台企申報老字號，支持福建對台會展交流。

五是促進重點區域加快融合發展。支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作開展園區建設。