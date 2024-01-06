鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.11億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達16.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,889.34美元，24小時漲跌幅+0.54%；以太幣(ETH)現報價格2,252.93美元，24小時漲跌幅+0.34%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.11億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.26億美元。

24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅16.3%；Osmosis(OSMO)24小時漲幅12.2%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅13.1%。

24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅24%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅19.2%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅19.5%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅43.2%；Firo(FIRO)近一週漲幅30.1%；BAKE(BAKE)近一週漲幅28.3%。

近一週跌幅：權力代幣(POWR)近一週跌幅87.4%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅44.8%；Arbitrum(ARB)近一週跌幅32.3%。