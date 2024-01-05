鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.71億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達12.9%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格44,049.71美元，24小時漲跌幅+2.74%；以太幣(ETH)現報價格2,260.1美元，24小時漲跌幅+2.03%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.71億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.31億美元。

24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅12.9%；Wing Token(WING)24小時漲幅13.1%；BAND(BAND)24小時漲幅10.4%。

24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅4280%；Celestia(TIA)24小時跌幅22.8%；ARPA(ARPA)24小時跌幅22.1%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅45%；BAKE(BAKE)近一週漲幅28.1%；DEGO(DEGO)近一週漲幅24.3%。

近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅51.1%；數位代幣(ICP)近一週跌幅48.8%；Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅46.2%。