鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.37億美元，卡特西幣(CTSI)24小時漲幅達18.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,719.67美元，24小時漲跌幅-0.75%；以太幣(ETH)現報價格2,236.61美元，24小時漲跌幅-1.04%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.37億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.42億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.03億美元。

24小時漲幅：卡特西幣(CTSI)24小時漲幅18.3%；Firo(FIRO)24小時漲幅16.2%；Radworks(RAD)24小時漲幅15.3%。

24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅33.9%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅18.8%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅14.1%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅43.2%；Firo(FIRO)近一週漲幅30.1%；BAKE(BAKE)近一週漲幅28.3%。

近一週跌幅：權力代幣(POWR)近一週跌幅87.4%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅44.8%；Arbitrum(ARB)近一週跌幅32.3%。