〈台幣〉觀望氣氛濃厚回測31.1元關卡 靜待美非農就業報告

新台幣兌美元匯率今 (5) 日連續第 5 個交易日走貶，早盤貶值 6.9 分，最低來到 31.085 元，回測 31.1 元關卡。近來市場對於美國降息預期稍稍降溫，帶動美元強勢反彈，投資人將焦點轉向周五 (5 日) 出爐的 12 月非農就業報告，整體匯市交投仍呈平淡，觀望氣氛濃厚。

觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數小幅走揚，韓元早盤逆勢升值 0.06%，其他亞幣普遍走軟，人民幣早盤約貶 0.12%，泰銖貶值 0.06%，新台幣貶值 0.04%，新加坡幣同步走貶。

相較 2023 年末熱錢瘋狂簇擁台北股匯市，2024 開年以來，外資偏向賣股匯出，資金流向美元，使得新台幣匯率失守 31 元整數大關，匯銀人士指出，市場對於 Fed 的降息激情逐漸消退，股匯市可能還會修正一段時間，目前市場以進出口商的實質拋補為主，要觀察外資是否有下一波行動。

根據 ADP 全美就業報告顯示，美國民間企業就業人數上月新增 16.4 萬，單月增幅為 8 月以來最大，且優於經濟學家預期的 11.5 萬。另一方面，截至 12 月 30 日一周內，美國初次請領失業金人數減少 1.8 萬，經季節性調整後為 20.2 萬人，低於市場預期，為美元帶來提振。接下來，12 月非農就業報告於 5 日公布，將為 Fed 的寬鬆政策提供指引。