鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.35億美元，Wing Token(WING)24小時漲幅達17.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,642.15美元，24小時漲跌幅+1.75%；以太幣(ETH)現報價格2,245.21美元，24小時漲跌幅+1.23%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.66億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.65億美元。

24小時漲幅：Wing Token(WING)24小時漲幅17.1%；Mdex(MDX)24小時漲幅12.8%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.9%。

24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅3663%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅35.4%；Celestia(TIA)24小時跌幅25.3%。

近一週漲幅：Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅45%；BAKE(BAKE)近一週漲幅28.1%；DEGO(DEGO)近一週漲幅24.3%。

近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅51.1%；數位代幣(ICP)近一週跌幅48.8%；Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅46.2%。