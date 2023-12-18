鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至8.84元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.17元下修至8.84元，其中最高估值9.6元，最低估值8.18元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.6
|12.79
|13.56
|最低值
|8.18
|8.18
|11.3
|平均值
|8.83
|10.96
|12.29
|中位數
|8.84
|11.04
|12.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,341,000
|8,269,000
|9,073,000
|最低值
|7,141,000
|7,672,450
|8,482,510
|平均值
|7,243,480
|7,958,080
|8,765,540
|中位數
|7,230,000
|7,963,500
|8,713,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。