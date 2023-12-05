鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)EPS預估下修至6.51元，預估目標價為221.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對駐龍(4572-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.69元下修至6.51元，其中最高估值7.2元，最低估值6.15元，預估目標價為221.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.2
|9.54
|10.16
|最低值
|6.15
|6.59
|10.16
|平均值
|6.58
|8.01
|10.16
|中位數
|6.51
|8.09
|10.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|873,000
|1,111,000
|1,283,000
|最低值
|839,000
|939,000
|1,283,000
|平均值
|854,830
|1,042,330
|1,283,000
|中位數
|854,000
|1,072,000
|1,283,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.13
|1.5
|0.92
|6.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|636,810
|403,919
|350,169
|814,961
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4572/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。